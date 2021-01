تحذير من قوى الامن لمستخدمي "واتساب".. وتوضيحات يجب اتباعها لتفادي حظر الحسابات

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"تعرّض عدد من مستخدمي تطبيق "Whatsapp" في الآونة الاخيرة إلى إقفال حساباتهم، نتيجة اعتماد أشخاص مجهولين على ثغرات في التطبيق، كإدخال حساب المستخدم (الضحيّة) في مجموعات أو تلقّيه ملفات ونصوص بأحرف أجنبية غير مفهومة أو صور محظورة عالمياً، بحيث يتم -تلقائياً- حظر الحساب من قبل الشركة المشغلة بسبب مخالفة شروط الاستخدام.



لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين، تفادياً لوقوعهم ضحية أعمال مماثلة، اتباع الخطوات التالية:



1-عدم تمكين مجهولين من إدخالكم -تلقائياً-إلى مجموعات مشبوهة، من خلال ضبط إعدادات الخصوصية (Privacy) في "واتساب" عبر اتّباع الخطوات التالية:



Settings -



- Account



- Privacy



-Groups



- ثم اختيار My contacts.



2-إعادة ضبط خصائص الحماية لجهة عدم اعتماد خاصّية التحميل التلقائي ""Auto download للصور أو لمقاطع الفيديو الواردة، سواء بواسطة الـ Wi-Fi"" أم بواسطة الـ"Mobile Data" عبر اتّباع الخطوات التالية:



Settings .

Storage And Data .

Media Auto Download .

إزالة جميع الخيارات المتاحة -Photos - Audio- Videos- Documents

من الخانات التالية: When using mobile data/ /When connected on wifi / When roaming.



3-تفعيل خاصيّة two-step verification"" واختيار رقم سرّي يطلبه التطبيق بصورة دورية لتأكيد هوية المستخدم -وتجنب نسيانه، وعدم البوح به لأي كان- من خلال اتباع الخطوات التالية:



Settings -



- Account



- Two-step verification.



Enable.

4-عدم تزويد الآخرين بالرمز "6-digit code" -الوارد بواسطة رسالة قصيرة "SMS"- الى الرقم الخاص بالمستخدم لتفعيل تطبيق "Whatsapp"، وذلك لعدم قرصنة التطبيق، حتى وإن وردت هذه الرسالة من أشخاصٍ تعرفهم.



5-استخدام تطبيق "Whatsapp" الرسمي المتوفّر -حصراً- على متجرَي التطبيقات الرسميَين للأجهزة المُعتمدة"Google play" أو "App store" والذي يعتمد على معايير الحماية المطلوبة، وعدم استخدام أي إصدارات أخرى.



6-عدم الولوج إلى أي رابط مشبوه وغير موثوق يُرسَل من أرقام غريبة أو غير معروفة، والعمل فوراً على حظر (Block) هذه الأرقام".