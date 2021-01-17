نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة إستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 14 و15 كانون الثاني الحالي؛ وأظهرت النتائج وجود 31 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 14/01/2021 كالاتي:

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 15/01/2021 كالاتي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة ستوكهولم : شركة SR رقم 1680 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).