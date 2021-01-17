عراجي: الإغلاق لمدة 10 أيام غير كافٍ ويجب أن يكون لمدة 3 أسابيع

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أشار عضو لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي إلى أن "الإقفال لمدة عشرة أيام غير كافٍ للحدّ من انتشار الفيروس، بل يجب الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع كما توصي منظمة الصحة العالمية"، موضحاً أن "ترشيد الدعم يجب أن يقوم على تقديم مساعدة عينية للناس ليتمكنوا من العيش".



وأشار عراجي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "نسبة الإنهيار في القطاع الصحي وصلت إلى 90%، هناك بعض القطاعات التي يمكن أن نتعاطى معها كما تتعاطى معها الدول الخارجية، مثلاً إذا أرادت المحلات الفتح، ولكن ليس الآن لأن نسبة الوفيات سترتفع بسبب ازدياد نسبة الحالات المتوسطة التي يتم معالجتها في البيوت، والحالات التي تتوافد للمستشفى".

كما شدد على أن "القانون الخاص باستيراد اللقاحات صدر أمس مساء وتم توقيعه من قبل الرؤساء الثلاثة وصدر في الجريدة الرسمية".