السلالة الجديدة من كورونا موجودة في لبنان ولكن..!

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أشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية، وليد خوري، إلى أن "الموجة الأخيرة من الإصابات بفيروس كورونا كل يوم، تستوجب الإنتباه، لأنه وفقا لوزارة الصحة العامة 2,6 أشخاص يصابون بكورونا من بين كل 100 شخص، والآن وصلنا لـ 5 آلاف إصابة بومبا، وهؤلاء لم يحتاجوا لأسرة عناية مركزة بعد. هذا التزيد في الأعداد أرغم المستشفى على إضافة أسرة".



ولفت خوري، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "الآن لدينا كوارث، 700 حالة يتم فحصها يوميا بمستشفى سيدة المعونات، 30% منهم نتائجهم إيجابية"، موضحاً أن "وفياتنا في لبنان بسبب كورونا 0,75%، وهذا جيد جدا بالنسبة للبلدان الأخرى". وأفاد بأن "الحل بالإنسان، والمواطن اللبناني يجب ان يكون مسؤول".

كما أكد أن "الأمور بدأت تتضح لأننا لا نعلم إن كان لدينا سلسلة جديدة من فيروس كورونا، ولكن لدينا شكوك بسبب ارتفاع العدد اليومي من الإصابات خلال فترة وجيزة"، موضحاً أن "السلالة الجديدة موجود في لبنان لكننا لا نعرف إن بانت متفشية". ولفت إلى أن "وزارة الصحة قررت إرسال كمية كبيرة من التحاليل لله للخارج لنرى كم أن هذه السلالة متفشية لدينا".

وأفاد خوري بأن "في حال كانت السلالة الجديدة موجودة، هذه الـ 5 آلاف إصابة ستصبح 10 آلاف، الأمر الذي سيسبب ضغط كبير على المستشفيات"، موضحاً أنه "لن نرتاح من هذا المرض إلا عند تحقيق مناعة القطيع".