living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرحلة الثانية من العاصفة: جوّ كانوني وامطار طوفانية حتى هذا التاريخ!

17
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد الأب ايلي خنيصر النتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يدخل بالمرحلة الثانية من العاصفة التي ستشتد برياحها وامطارها وثلوجها وبَرْدِها فنشعر بالجوّ الكانوني الذي افتقدته المنطقة لهذا العام.
 
في التفاصيل:
 
بعد الهدنة التي مرّت بها المنطقة، تتّجه السحب الركامية نحو لبنان وساحل سوريا وفلسطين والأردن فجر اليوم الأحد وتتمركز بامتياز فوق لبنان وشمال فلسطين وتبدأ الهطولات فجر الأحد وتستمر حتى ظهر يوم الأربعاء.
 
كيف سيكون وضع حركة الرياح؟
 
تشتد سرعة الرياح الغربية فوق لبنان يوم الأحد لتلامس 85 كم في الساعة كحد اقصى، وتتراجع يوم الإثنين نحو 60 كلم في الساعة، لتعود وتشتد بين مساء الاثنين وقبل ظهر الثلاثاء فتلامس 90/100 كم في الساعة بخاصة في شمال لبنان وفوق ساحل سوريا بينما تصل فوق الجبال 2000 متر الى 110 كم في الساعة، وتنقلب بعد ظهر الثلاثاء الى شمالية غربية باردة بسرعة 60 كم في الساعة، فتتعمّق الكتلة القطبية فوق لبنان وفلسطين ليلاً، وتشتد قساوةً خلال يومَي الأربعاء والخميس فتتدنى درجات الحرارة لتلامس 7 درجات ليلاً على الساحل و -4 على 1000 متر و -5 في البقاع.
 
بالنسبة للهطولات:
 
يضرب ال JET STREAM او التيار النفاث لبنان وفلسطين وشمال الأردن وسوريا، ويشحن السحب الركامية بالرطوبة الأطلسية على ارتفاع 11,000 متر، ما يرفع نسبة الهطولات الى 100% فتتحول الأمطار الى طوفانية اعتباراً من ظهر الأحد ولغاية فجر الأربعاء، ومع انحراف التيار النفاث جنوباً (مصر و شمال المملكة السعودية)، تتراجع الهطولات وتنحسر العاصفة بعد الظهر عن المنطقة.
 
امطارٌ طوفانية مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد الصغيرة ساحلاً، قد تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات الساحلية، هذا وسوف يلامس ارتفاع موج البحر 6 امتار.
 
 
كيف ستتوزع نسبة الأمطار المرتقبة والمتبقية حتى بعد ظهر الأربعاء المقبل؟
 
-درجة اولى 195-210مم
 
ساحل سوريا (طرطوس واللاذقية)، البترون، جبيل ومحيطها، عمشيت، الصفرا، طبرجا، جونية، غادير، حريصا، الضبية، بيروت، الناعمة، صيدا.
 
-درجة ثانية 150-190مم
 
طرابلس، عكار، الكورة، زغرتا، بشري، اعالي نهر ابراهيم، يحشوش، مناطق كسروان الجبلية، مناطق المتن الجبلية، الشوف، عاليه، بعبدا والنبطية.
 
-درجة ثالثة 100-150مم
 
المناطق البقاعية الوسطى والغربية، صور ومرجعيون، جزين، بنت جبيل، رميش،
 
درجة رابعة 50-95مم
 
بعلبك، البقاع الشمالي، شمال فلسطين، وشمال الاردن، حوران، دمشق ويبرود، عمّان.
 
-درجة خامسة 20-45 مم
 
حمص وحماه.
 
الثلوج:
 
يبدأ تساقط الثلوج فجر يوم الأحد فوق المرتفعات التي تعلو 2200 ويتدنى ليلا ليلامس 1400 متر، يتدنى فجر الاثنين نحو 1000/1100 بسبب غزارة الهطولات والرطوبة العالية المدعومة من ال JET STREAM،
 
تتساقط الثلوج صباح يوم الثلاثاء على الجبال 1300/1400 لتعود وتتدنى ليلاً الى 1100 او ربما اقل، وفجر الاربعاء قد تلامس 900 متر (احتمال بنسبة 40%)
 
 
كميات الثلوج المنتظرة (بشكل تقريبي) فوق الجبال اللبنانية خلال هذه العاصفة، بحسب تحديث الرادار ليوم الأحد:
 
٢٥٠٠/٣٠٠٠ متر:   ٢ الى ٣ متر مع وضع الرياح والنسافات الثلجية
 
١٩٠٠/٢٤٠٠  متر: متر الى ١٧٠سنتمر
 
١٦٠٠/١٨٠٠  متر: ٤٠ الى ٧٥ سنتمر
 
١٤٠٠/١٦٠٠  متر ٣٠  الى ٤٥ سنتم
 
١١٠٠/١٣٠٠ بما يقارب ١٠ الى ٣٠ سنتم
 
١٠٠٠متر: بين ٥ و ١٠سنتم
 
 
ملاحظة: سوف تختلف نسبة التراكمات الثلجية بين منطقة واخرى بسبب سرعة الرياح، وقد تتشكل النسافات الثلجية فوق ١٤٠٠ متر.
 
يتدنى مستوى تساقط الثلوج، تدريجياً، من ٢٢٠٠ متر  الى ١١٠٠ متر والتراكمات الملحوظة ستكون من نصيب المرتفعات التي تعلو ١٢٠٠ متر
 
الحرارة على الساحل ليوم الاثنين: 14 نهاراً و 9 ليلاً
 
في البقاع: 7 نهاراً و 3 ليلاً
 
على الجبال 1200 متر: 6 نهاراً و 0 ليلاً
 
على الجبال 2000 متر: -4 نهاراً و -7 ليلاً
 
الرياح: جنوبية غربية الى غربية باردة ليلاً سرعتها بين 55 و 85 كم في الساعة
 
الضغط الجوّي: 1007hpa يوم الاحد يرتفع الى 1016hpa يوم الاثنين
 
الرطوبة: بين 85% و 100%
 
البحر: مرتفع الموج ٦ امتار
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout