عناوين الصحف ليوم الأحد 17 كانون الثاني 2021

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الديار: التشكيلة الحكومية عالقة لانعدام الثقة بين عون والحريري وغياب الحاضنة الاقليمية والدولية

حزب الله ينتظر عودة الرئيس المكلف لاستكمال مسعاه : الوضع لا يحتمل التأخير

البزري لـ «الديار» : نتوقع وصول «أسترازينيكا» نهاية آذار... وأول دفعة من «فايزر» 250 ألف جرعة



النهار: الكارثة تتعاظم تباعا .. فمن يطلب الإنقاذ الخارجي؟

الأنباء الكويتية: أرقام قياسية متواصلة في الوفيات والإصابات.. وحملات استدراجية للجيش

حظر التجول السياسي مستمر بانتظار عودة الحريري.. ولبنان يستعد لتسلّم لقاح «كورونا»



الشرق الأوسط: لبنان: انفجار مستودع للمحروقات يفضح حجم التهريب

الدراجات النارية وسيلة مفضلة بعد إقفال المعابر غير الشرعية مع سوريا





الوطن السورية: صواريخ «الرسول الأعظم» أصابت أهدافها.. وبعضها سقط قرب حاملة الطائرات «نيميتز» … طهران: قادرون على تدمير القواعد الأميركية في المنطقة خلال لحظة