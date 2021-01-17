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الديار : قال رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري في حديث مع الديار أن الدراسات أظهرت أن 15% من اللبنانيين كسبوا المناعة نتيجة الاصابات بوباء «كورونا» منذ بداية الجائحة في لبنان وحتى نهاية العام الفائت مشيراً الى ان هدف اللجنة من حملة التلقيح التي سوف تبدأ في الربع الأول من شهر شباط، الوصول الى المناعة المجتمعية والمتمثلة بحصول ما يقارب 70% من اللبنانيين والمقيمين في لبنان على المناعة الخاصة بفيروس «كورونا».

ويشير البزري الى أن حملة التلقيح الخاصة بـ «فايزر» تنقسم الى ثلاثة مراحل، حيث المرحلة الأولى تتضمن حصول لبنان على 250 ألف جرعة يجري توزيعها من منتصف شهر شباط الى اواخر شهر آذار، أما المرحلة الثانية تمتد من نيسان الى حزيران، ولم يعرف بعد الكمية التي سوف تسلمها شركة «فايزر» من اللقاح خلال هذه المرحلة، والمرحلة الثالثة والأخيرة تمتد من حزيران الى نهاية العام على أن يكون المجموع العام مليونين ومئتي ألف لقاح أي تلقيح مليون ومئة ألف مواطن لبناني كون اللقاح يؤخذ على جرعتين.

أما على صعيد لقاح «أسترازينيكا - أوكسفورد»، أشار البزري الى ان هذا اللقاح هو الأقل كلفةً وغير مخصص للربح ما يجعل دور الوكيل في حال وجد يقتصر على النقل الآمن والشق اللوجستي، كما ان الجهة المسؤولة عنه تعتمد سياسة التوريد من أقرب مطار الى الجهة المستوردة، ما يعني أن على لبنان الحصول عليه من مطار موسكو حيث اعطيت شركة روسية امتياز تصنيع اللقاح، ما يحتم على الجهات البريطانية التأكد من نوعية الانتاج خلال مهلة شهر قبل تسليم لبنان حصته من اللقاح.

وفي هذا الاطار، توقع البزري الحصول على لقاح «أسترازينيكا» في نهاية شهر آذار القادم مع امكانية التأخر بالتسليم لعوامل خارجة عن ارادة اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا أو الحكومة اللبنانية.

وفي ما خص لقاح «موديرنا»، يبدو من حديث البزري أن الحصول عليه لن يكون في القريب العاجل كما الحال مع «فايزر» و«أسترازينيكا»، اذ ان اللقاح ممول من قبل المعهد الأميركي الوطني للصحة، وتوزيعه من اختصاص الحكومة الفدرالية الأميركية.

ويضيف البزري «حتى الان الدولة الوحيدة التي حصلت عليه هي العدو الإسرائيلي بعدما عوملت من قبل الولايات المتحدة كاحدى الولايات الأميركية الخمسين. ويختم البزري «اذا كان في مقدور أي جهة لبنانية في الداخل أو في الخارج التوسط مع الأميركيين للحصول على لقاح «موديرنا» باكراً فاننا نرحب بذلك، والا علينا الانتظار كباقي الدول».

أما عما أثير عن مسعى للرئيس المكلف سعد الحريري لتأمين مليون جرعة للبنان من اللقاح الصيني في اطار هبة، أشار البزري الى ان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حين أبلغه عن ان الحريري تواصل معه وأعلمه بامكانية تأمين مليون جرعة من اللقاح الصيني.

وفي هذا الاطار تمنى البزري أن تمر حملة التلقيح في حال نجحت مساعي الحريري عبر اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا، غير أن البزري أبدى خشيته من عدم وجود دراسات كافية حول نسبة نجاح وفعالية اللقاح الصيني في الوقاية من وباء كورونا.