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قوى الأمن عثرت على شخص مكبل اليدين داخل سيارة في المريجات

17
JANUARY
2021
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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في البقاع، أنه عثر ظهر اليوم على شخص مكبل اليدين داخل سيارة رباعية الدفع من نوع جيب شيروكي لون اسود، زجاجها حاجب للرؤية تحمل اللوحة رقم 9765/ج، على طريق ضهر البيدر في محلة المريجات. وأنه لدى وصولها عند حاجز ضهر البيدر لقوى الأمن الداخلي، استوضح عنصر الحاجز من السائق عن أوراق السيارة، وحيازته لرخصة الفوميه، إلا أن السائق لم يمتثل لعنصر حاجز الامن وأقلع بسيارته، فقام العناصر بوضع العوائق الحديدية الشائكة، إلا أن السيارة أكملت طريقها نزولا باتجاه البقاع.

وعلى الفور سيرت قوى الأمن الداخلي دورياتها بحثا عن السيارة، وفي وقت لاحق أبلغت بلدية المريجات قوى الأمن فيه عن وجود سيارة على طريق عام المريجات وبداخلها شخص مكبل اليدين. فتوجهت على الفور دوريات قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني، وعملوا على تطويق المكان، وباشر الجيش التحقيق مع المخطوف، الذي قال في إفادته الأولية إنه جرى خطفه من قبل شخصين على طريق المطار في بيروت.

وطنية
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