طفلة "غنى" ستعود إلى أحضانها..

A + A -

أصدر رئيس محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية القاضي الشيخ علي المكحل قرارا بحضور والد الطفلة الرضيعة وبالتوافق مع السيدة غنى البيات التي حضر عنها وكيلها المحامي وسام المذبوح، قضى بتسليم الطفلة إلى الوكيل، باتفاق الطرفين وبوصفه قاضي عجلة شرعي ومن ضمن اختصاصه إصدار قرارات شرعية على وجه السرعة والعجلة إنسجاما مع الشرع والقانون وبالتالي سد الباب على أي محاولة للصيد بالماء العكر.



وكانت والدة الطفلة الرضيعة (15 يوما) غنى البيات نشرت بعد ظهر اليوم فيديو تقول فيه اختطاف طفلتها الرضيعة من قبل زوجها وتناشد المحكمة الجعفرية في بعلبك اعادة الطفلة اليها، وانتشر الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.