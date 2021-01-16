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هيئة ومجلس قضاء راشيا: تأمين الكهرباء لمستشفى راشيا وبلدات القضاء كان شغلنا الشاغل منذ زمن بعيد

16
JANUARY
2021
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بيان صادر عن هيئة ومجلس قضاء راشيا في التيار الوطني الحر:

توضيحاً لما يتم تداوله حول تأمين الكهرباء لمستشفى راشيا يهمنا أن نؤكد التالي:

أولا- ان تأمين الكهرباء لمستشفى راشيا وبلدات القضاء كان شغلنا الشاغل منذ زمن بعيد وقد تم التواصل مع شركة كهرباء لبنان لتذليل العقبات اللوجستية رغم عرقلة من يدعي الحرص الآن لأسباب انتخابية في حينه، نفهمها لكن لا نفعل مثلها لأن صحة الناس وكرامتها فوق الانانيات الشخصية والحسابات الضيقة والعمل ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة من دون ضجيج وإعلان لأننا لسنا هواة التطبيل والتزمير والاستغلال السياسي والرقص على وجع الناس توهماً لاسترجاع هيبة ضاعت أو إرضاء لولي شاح نظره عنهم.

ثانيا- لراشيا وقضائها وناسها كل الاحترام والتقدير والحرص فنحن منهم وهم منا. لهم علينا الكثير ونحن كتيار وطني حر موجودون لنخدمهم ونقدم لهم أقصى ما نستطيع دون تمييز بين بلدة وأخرى وقد قمنا بما قدرنا عليه الله سبحانه وتعالى وسهّلنا الوصول الى الكثير من حقوق الناس والبلدات دون تمنين وادعاء بطولات. ورغم العراقيل الكثيرة التي وضعت في طريقنا، انجزنا الكثير.

ثالثا"- نقول لمن يدعي الحرص على قضاء راشيا ومستشفاها ومؤسساتها بأنها ليست ملكا لأحد بل هي للجميع وسنكون إلى جانب أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء التي لا تعلم يسارها بما فعلت يمينها ونحن اليوم أحوج إلى أن نكون إلى جانب بعضنا البعض ونتساعد لتقديم المفيد لأهلنا في هذه الظروف الصعبة مبتعدين عن التحريض والفتنة ونثر بذور الحقد.
أعان الله اهل منطقتنا ووحّدهم وحماهم وحمى وطننا الحبيب من كل مكروه.

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