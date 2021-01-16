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بالصورة: مسعف من الهيئة الصحية أغمي عليه.. كورونا؟!

16
JANUARY
2021
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نشرت المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية التوضيح التالي: "يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسعف ملقى على الارض امام سيارة اسعاف تابعة للدفاع المدني -الهيئة الصحية الاسلامية ، وللتوضيح فإن المسعف نتيجة الجهد والسهر المتواصل بسبب كثافة حالات الاصابات بفايروس كورونا ، اغمي عليه اثناء نقله حالة الى مستشفى بنت جبيل ، وعلى الفور تم اسعافه من قبل زملائه، وهو الان بصحة جيدة وغير مصاب بفيروس كورونا
لذلك اقتضى التوضيح
نشكرا الجميع على الاطمئنان
المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية
دائما في خدمتكم "

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