لماذا بكت الاعلامية جويل بو يونس؟

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كتبت الاعلامية جويل بو يونس عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "صرلي اكتر من ١٠ ايام غايبة عن شغلي بال او تي في لانو انصبت بكورونا، بعد كم يوم، بدي عيد الفحص انشالله اطلع negative، انا ما اعلنت اول اصابتي لانو حسيت ما رح فيد بيشي( علما انو دقيت لكل الي شفتون وخبرتون) ..اليوم انا عم بكتب لخبركن عن شيء ممكن يفيدكن وعن تجربة شخصية انا عشتا: كورونا مش مزحة وكورونا منا رشح عادي، في ليلتين بكيت فيون من وجع الجسم والعضم وكل عضلة، وفي نهار قشط ضغطي وصفرنت وحسيت الدني رح تخلص..عملت دقات قلب سريعة وبعدا لهلق اذا بحكي بتعب واذا بقوم من محل لتاني بقلب البيت بتعب...انا كنت مسلشأة ساعة حط الكمامة وساعة ما حطا...صدقوني بس تنصابوا بالكورونا بيصير الف فكر ياخدكن ويجيبكن ...بتصيرو تحسو ادي حلوي اسخف الاشيا بالحياة...انا اشتقت لابسط امور ...اشتقت اطلع عالشمس اشتقت شوف امي ولو عن بعيد واشرب معا قهوة ولو عن بعيد...اشتقت قوم عالشغل وروح عال او تي في (ولو الصبح من قبل الضو وهيدي الشغلي اللي كنت نق عليا، الوعية الصبح..) اشتقت احكي واحكي واحكي بلا تعب...ولو هالحكي السريع كان يزعج البعض عالهوا... اخواتي ٣ انعديوا كورونا كمان وصاحبتي دنيا اكلتا معي بس المهم ما عدينا اهلنا! انتو انتبهوا على حالكن انتبهوا على اهلكن..اذا نحنا وهيك كورونا عم تعمل فينا كيف الكبار! صدقوني كورونا بتوجع وبتبكي وبتحبطكن...(وهيدا الشق النفسي اللي بتتركوا فيكن) الحمد الله انا احسن شوي بس بعدني بتعب كتير ...ولو ما حكيمتي الخاصة د.اليسار داغر ، تتابعني وتتحملني، كل يوم الف سؤال وترد ولو بنص الليل، ما بفتكر كنت قطعتا بسهولة! هيدي "الطبيبة البروفيسور"

Elissar Dagher

اللي ما بتخلا عنا وين ما رحت بتستاهل مني كلمة شكرا وانتي ما في منك والاهم انو لو ما الصلاة ومارشربل يكون معنا كانت اكيد اصعب

ملاحظة:عفوا على شكلي العفوي بالصورة(لا شعر مصفف ولا شي عالوج) نظرا لضرورات الحجر يلي كان عم بيسليني فيا كل يوم وانتاقش انا وياه بمشاكلنا الكورونية ملوكا (مالك الشريف

Malek Sharif ...انشالله نطلع negative بعد كم يوم..)."