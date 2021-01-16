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الرئيس عون وقع القوانين الثلاثة التي اقرّها مجلس النواب أمس: تنظيم استخدام لقاحات كورونا، تمديد مهل، والقاعدة الاثني عشرية

16
JANUARY
2021
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وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القوانين الثلاثة التي اقرّها مجلس النواب في جلسته امس وهي:


- القانون الرقم 211 المتعلق بتنظيم الاستخدام المستجّد للمنتجات الطبيّة لمكافحة جائحة كورونا "Covid 19" ،


- والقانون الرقم 212 المتعلق بتمديد بعض المهل،


- والقانون الرقم 213 الرامي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثني عشرية.


ونتيجة توقيع رئيس الجمهورية، تصبح هذه القوانين نافذة وصالحة للنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل بها فور نشرها.

 

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