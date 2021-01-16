علاج لفيروس "كورونا" في الصيدليات اللبنانية؟! .. إليكم الحقيقة

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بعد انتشار أخبار عن وجود علاج لوباء كورونا وتهافت الناس لشرائه من الصيدليات، أكّد نقيب الأطباء شرف أبو شرف أنّ حتى اليوم لا علاج يفيد كورونا إلا الوقاية والالتزام بالاجراءات واللقاح.



وبعد انتشار خبر مفاده أن أحد الأطباء يبيع أدوية بأسعار مرتفعة جدًا، تمنى أبو شرف على الإعلام تبليغه بالخطوات الخاطئة والمضللة التي يقوم بها الطبيب وهي بالتالي تتطلب مجلسًا تأديبيًا بنقابة الأطباء للتحقق من الأمر.



كما طلب أبو شرف من الصيادلة، عدم إعطاء المواطنين أدوية تحتاج وصفة طبية من دون إبراز وصفة وذلك من أجل وضع حد لتخزين الأدوية في المنازل ومنعها من الوصول إلى المرضى المحتاجين.



وشدّد على ضرورة التقيّد بالامور العليمة وعدم الانصياع وراء الاشاعات حفاظا على صحة المواطن، مؤكدا أن المرضى يعالجون بطرق علمية بحت وليس بناء على أخبار واشاعات.