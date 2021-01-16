ضبط مكان لتصنيع موادّ أوّليّة تُستخدم في صناعة الكبتاغون في هذه المنطقة!

A + A -

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، ومن خلال عمليّات رصد ومتابعة حثيثة، تمكّنت فصيلة بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي من تحديد مكان لتصنيع موادّ أوّليّة تُستخدم في صناعة الحبوب المُخدّرة.



بتاريخ 5-1-2021 قامت قوّة من الفصيلة المذكورة بمداهمة المصنع الكائن في بلدة يونين، وألقت القبض على كلٍ من:

ق. ق. (مواليد عام 1988، لبناني)

ر. ق. (مواليد عام 2003، لبناني)

وضبطت /3,250/ كلغ. من الموادّ الاوليّة التي تُستخدم في صناعة حبوب الكبتاغون.

أُودع الموقوفان مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.