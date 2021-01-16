living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ردا على افتراءات النائب بو فاعور (شربل مارون)

16
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد تمادي الوزير السابق وائل ابو فاعور في هجومه على التيار الوطني الحر ووزارء الطاقة وصولا الى زج القصر الجمهوري وفخامة رئيس الجمهورية في مسألة الاستثناءات في موضوع توزيع الطاقة الكهربائية ، تحت شعار تغذية مستشفى راشيا الحكومي ، ملمحا الى خط البقاع الغربي.

نذكر معاليه انه منذ العام ٢٠١١ كل مخيم من مخيمات النازحين يصرف طاقة بحجم ما يصرفه اهالي البقاع الغربي مجتمعين وهو قرار اتخذ بغطاء سياسي وباصرار من فريق الاستاذ ابو فاعور ، لذا كان الاولى به ان يطالب بان تبقى الكهرباء للبنانيين والحفاظ عليها والقبول اقله بمثلما حصل في تركيا او غيرها حيث تمت استضافة اللاجئين.

وكان الاجدى له ان لا يطرح الآن هذا الموضوع بهذا التوقيت في زمن الكورونا حيث كان علينا التكاتف لمساعدة اهلنا في ما يعانون الا انه تقصد فتح معركة بحجة تغذية مستشفى نحن الاحرص عليها والهدف السياسي من وراء ذلك واضح ولا يتعدى الدعاية الشعبوية ، وها هي مستشفى حاصبيا تتغذى ٢٤ / ٢٤ حيث ان بلدة معاليه الخلوات تقع في نفس القضاء ... وغير ذلك كثير .. مع العلم ان معظم المستشفيات الحكومية ينطبق عليها التقنين كما باقي المواطنين.

وعليه فبدل التلهي بالاكاذيب كان الاجدر بالسيد ابو فاعور ان يساعد ابناء المنطقة في هذه المحنة الصحية والاقتصادية التي يتحمل مسؤوليتها فريقه السياسي.

ولمزيد من العلم فان خط القرعون ، مشغرة ، وصولا الى عميق مرورا بكفريا وجب جنين وضواحيها لا يمكن المساس به كي نجنب اهلنا حرمانا على حرمان.

واخيرا فانه سيصار الى تغذية مستشفى راشيا الحكومي بالكهرباء تماما مثلما تتغذى بلدته الام بالذات ( الخلوات ، قضاء حاصبيا ) والمسألة لم تكن بحاجة لهذه الشعبوية والضجيج الاعلامي.

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout