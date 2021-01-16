عناوين الصحف ليوم السبت 16 كانون الثاني 2021

A + A -

الأخبار

سباق بين اللقاحات والاصابات

عون وقع مرسوم التمويل واتصالات لتلقيح سريع للجيش

الحريري يؤمّن مليون لقاح مـن الصين

‫مناورات بالصواريخ الباليستية: إيران ترسم خطوطها الحمر

البناء

واشنطن ثكنة عسكريّة.. وأوروبا تجدّد التحاقها بالأميركيّ بضمّ المقداد الى لائحة العقوبات

تأكيدات لحصريّة محكمة المطبوعات تواجه إحالة مرتضى إلى المحكمة العسكريّة

خليفة: يمكن تجهيز آلاف الأسرّة بالأوكسجين في المستشفيات الحكوميّة والخاصة

اللواء

طفرة الإصابات تلامس الجنون.. وشبح التمديد أو الالتزام الطوعي!

حجز الأموال لمنصة COVAX بعد تشريع اللقاحات.. وبري ينتظر تبريد الأجواء للمبادرة

الجمهورية

أقر القانون ..فمتى يصل اللقاح؟

القرض الدولي يفقد قيمته

محاولة فاشلة لتدخل فرنسي.. وانعدام الخــيارات يحرك مشاورات لإحياء الوساطات