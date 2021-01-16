أسرار الصحف ليوم السبت 16 كانون الثاني 2021

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البناء

خفايا

دعت مصادر حقوقيّة إلى عدم توريط قيادة الجيش بوضع اللبنانيين في معسكرين واحد مع الجيش وآخر مع حرية الإعلام. وقالت إن الإجماع حول الجيش لا يجوز تعريضه للقسمة من خلال الدفاع عن أخطاء يمكن التراجع عنها لصالح اتباع الوسائل القانونية في ملاحقة أي إعلاميّ.

كواليس

علّقت مصادر دبلوماسية على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الخارجية السورية فيصل المقداد بالاستغراب للمزايدة الأوروبية على الأميركيين عشية تسلم الرئيس جو بادين لرئاسته. وتساءلت هل هي عقدة النقص تلاحق زعماء أوروبا لإثبات الولاء أم هي الخشية من انفتاح أميركي؟

اللواء

همس

بعث مرجع برسالة مع نائب محسوب على تيّار موالٍ تدعو إلى التهدئة في الوقت المناسب، بعد تبريد الأجواء..

غمز

تضغط جهات عليا، للحؤول دون تجاوز سعر صرف الدولار، سقفاً يطيح بأية إجراءات لدعم الأسر المعدمة..

لغز

أنقذ مرجع قضائي وضعاً غير صحي، كاد ينشأ على خلفيات معلنة، واستدعى تدخلات واسعة..

الجمهورية

هاتف أحد المراجع موظفاً كبيراً ولامه على موقف أدلى به حيال مسألة شديدة الخطورة والحساسية.

يؤكد فريق مسؤول كبير أنه جرى تجاوز كل الوساطات وإقتراحات عقد إجتماع بين هذا المسؤول ومسؤول آخر.

أكد قريبون من قيادي حزبي بارز أنه لا يستحي في الإعلان عن إتصاله بمسؤول كبير في دولة عربية ولو أن هذا الاتصال تم حقاً.