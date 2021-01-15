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الرئيس عون وقع مرسوم نقل اعتماد بقيمة 26,4 مليار ليرة لمنصة "Covax" لحجز مليونين و730 ألف لقاح "كورونا"

15
JANUARY
2021
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رئيس الجمهورية وقع اعتماد بقيمة 50 مليار ليرة
لتوزيع مساعدات إضافية إلى متضرري انفجار مرفأ بيروت
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة 26,4 مليار ليرة هي الدفعة الثانية من العقد الموقع في تشرين الأول الماضي مع منصة "Covax" التابعة لمنظمة الصحة العالمية بهدف حجز مليونين و730 ألف جرعة من لقاحات وباء "كورونا" من شركات عالمية تنتج اللقاح.


وتضاف اللقاحات الممولة بموجب هذا المرسوم إلى اللقاحات من شركة "فايزر" التي وافق البنك الدولي على تمويل ثمنها وعددها مليون ونصف مليون جرعة لقاح. وبذلك سيكون في إمكان وزارة الصحة الحصول على مليونين و730 ألف لقاح من منصة "Covax" إضافة إلى اللقاحات من "فايزر".
50 مليار ليرة لمتضرري انفجار المرفأ.


كذلك، وقع الرئيس عون الموافقة الاستثنائية لإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت على أن تصدرها رئاسة الحكومة لاحقاً وفقاً للأصول.


ويضاف مبلغ الـ50 مليار ليرة على مبلغ 100 مليار ليرة الذي سبق لرئيس الجمهورية أن خصصه للغاية نفسها. وثمة مبلغ إضافي بقيمة 100 مليار ليرة ستخصص لاحقاً لاستكمال دفع مساعدات الترميم على متضرري انفجار مرفأ بيروت يعمل رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة ووزير المالية لتأمينها بأسرع وقت.


وسيتولى الجيش توزيع هذه المساعدات وفقاً للآلية المعتمدة.

 

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