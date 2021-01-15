هيئة العاقورة: القوات ليست المرجعية المختصة او المؤهلة للتكلم عن الملف البيئي

بيان صادر عن هيئة العاقورة في التيار الوطني الحر:

تحت عنوان :" مكتب البيئة في القوات: مّنا المقال مغالطات أقل ما يقال فيها انها تفتقر للمصداقية.

هذا فضلا عن أن القوات ليست المرجعية المختصة او المؤهلة للتكلم عن الملف البيئي لا سيما وأن تاريخها حافل بمخالفات أضرّت بالبيئة لجهة طمر النفايات السامة و زرع الألغام في الجرود و حرق الدواليب على الساحل.

لذا ندعوها ان تخفّف عن كاهلها وتترك الشأن البيئي لأربابه لا سيما وأن رئيس بلدية العاقورة عضو مجلس القضاء في التيار الوطني الحر د. منصور وهبي يولي المواضيع البيئية الاهتمام الكافي ويعالجها بحكمة وفق القوانين المرعية الإجراء وهو قد أوعز بتقصي الحقائق قبل إطلاق الأحكام ورميها جزافا.