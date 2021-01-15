قضاء العجلة أصدر حكمه في ملكية الإسم التجاري لإذاعة صوت لبنان

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أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في المتن رانيا رحمة حكمها في قضية النزاع القائم بين إذاعتي صوت لبنان- الأشرفية وإذاعة كل لبنان- ضبية قضى بمنع الشركة العصرية للإعلام التي تدير "إذاعة كل لبنان" من استعمال عبارة "صوت لبنان" والعلامة الفارقة VDL و Radio Voice of Lebanon و VDL News وإزالتها فورا تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مليونا ليرة عن كل يوم تأخير.



كما منع الحكم الشركة المدعى عليها من استخدام الاسم التجاري "صوت كل لبنان" والزامها بازالته فوراً تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مليونا ليرة عن كل يوم تأخير، والزامها بنشر خلاصة الحكم ورقياً والكترونياً وعلى نفقتها في جريدتي الجمهورية والديار.