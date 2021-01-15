رئيس بلدية ردًا على “القوات”: عنوان للنكد السياسي

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رد رئيس بلدية العاقورة في قضاء جبيل الدكتور منصور وهبه على ما ورد في بيان مكتب البيئة في القوات اللبنانية “لجهة تحويل جرد العاقورة واللقلوق إلى محمية بيئية”، معربا عن اسفه لـ”العمل غير المهني التي قامت به لجنة البيئة في القوات عبر عدم تقصيها الحقائق من المصدر ، على الرغم من انفتاح رئيس البلدية على الأحزاب المسيحية كافة من اجل العمل الإنمائي البحت من دون الدخول في البازارات السياسية”.



واعتبر وهبه في بيان “ان محاولة مكتب البيئة في القوات الإيحاء، أن السلطة نائمة وتتغاضى عن موضوع إحراق الدواليب في جرد العاقورة ، فإن هذا الموضوع ليس سوى عنوانا للنكد السياسي البحت ، كون رئيس البلدية قد قام بمعالجة الموضوع فورا، وتمت الملاحقة القانونية من جانب النيابة العامة البيئية”.



ولفت الى انه “كان الأجدى في مكتب البيئة في “القوات” ان يمد يد العون الى بلدية العاقورة والجيش اللبناني في موضوع نزع الالغام المتبقية في جرد العاقورة بدل التلهي بمعلومات مغلوطة ومحاولة المزايدة في الموضوع البيئي”.