حمدان دعا النواب الى طرح وجع الناس ومواجهة المتلاعبين بالنقد الوطني

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توجه أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى النواب "الذين يجب أن يمثلوا الناس حقيقة في المجلس النيابي،أن يطرحوا ما يجري على صعيد التلاعب بالنقد الوطني اللبناني عبر ما يسمونه ب"تسعيرة عصابة نقابة الصرافين" والمنصات غير الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت، وما يتداول به سعر الدولار بالنسبة الى الليرة اللبنانية تحت عنوان ما يسمى بالسوق السوداء، والغياب التام في ملاحقة هؤلاء من قبل القضاء اللبناني والمسؤول المباشر عن حماية لقمة عيش اللبنانيين من الناحية القضائية اللبنانية المالية المدعي العام المالي علي ابراهيم ومباحثه المالية".



أضاف:" ولهم الشكر الجزيل المسبق اذا واجهوا هذه المافيا، واذا لم يسمعوا وجع الناس، ويطرحوا في جلستهم المنعقدة هذا الموضوع، فهذا يؤكد المؤكد أنهم أصبحوا في قاع واد سحيق والمواطن اللبناني بفقره وجوعه في واد آخر. ونذكرهم وهم عنه ليس بغافلين ما قاله أبا ذر الغفاري:"أعجب لامرئ لا يوجد في بيته قوت يومه ولا يخرج الى الناس شاهرا سيفه".