مخزومي: للإسراع في استقدام اللقاحات ضد فيروس كورونا وتنويع مصادرها

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أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي على ضرورة الإسراع في استقدام اللقاحات ضد فيروس كورونا وتنويع مصادرها. واتصل في السياق بالقائم بأعمال السفارة البريطانية مارتين لونغين وبالسفير الصيني وانغ كيجيان، وتشاور معهما في مسألة اللقاحات. وتطرق الحديث إلى سبل توفير اللقاحات بأسعار مقبولة أو على شكل مساهمات من الحكومتين البريطانية والصينية.

وأكد مخزومي على ضرورة الإسراع في استقدام لقاح "فايزر" فالوضع الصحي لا يحتمل ترف السجالات العقيمة ويجب التصدي لتفشي كورونا بأسرع وقت ممكن.. فصحة المواطن خط أحمر.

وقد دعا مخزومي إلى تنويع مصادر اللقاحات وفتح المجال أمام شركات الأدوية لاستيراد اللقاح وبيعه في السوق بسعر مقبول، لا سيما أنهم يجنون أرباح طائلة من الدعم الممنوح للأدوية، على أن تتكفل الدولة بإعطاء اللقاح بشكل مجاني لأكبر عدد ممكن من المواطنين. كما دعا إلى توفير اللقاح للمستشفيات الخاصة والحكومية وعيادات الرعاية الصحية الأولية، علماً أن هذا من شأنه أن يسهل عملية توزيع اللقاح وضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين، معتبراً أن خطة اللجنة الوطنية يحب أن تأخذ بعين الإعتبار تأمين التوزيع العادل كذلك تسهيل وصول اللقاحات من مصادر متنوعة للمستشفيات الخاصة بما يخفف الضغط عن المستشفيات الحكومية.