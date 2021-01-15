درغام: نحن لسنا أهل ذمة... والرئيس الحريري لا يستطيع لوحده إنجاز إصلاحات في هذه المرحلة

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شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام خلال مقابلة تلفزيونية على "أن رئيس الجمهورية شريك أساسي وفعلي في تشكيل الحكومة وبعد اتفاق الطائف أصبح الرئيس المكلّف شريكاً معه، مضيفا: "الحل بأن يقتنع الحريري بأن هناك شراكة حقيقية علينا أن نبني البلد من خلالها والرئيس المكلّف لم يسلّم الرئيس عون لائحة بأسماء".

ولفت درغام، في حديث للـmtv، إلى انه "لا يمكن أن تكون حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا وجمع وزارتين بحقيبة واحدة وكل المشكلة هي أنه على الحريري الاعتراف بدور الرئيس عون فنحن شركاء حقيقيين ولسنا أهل ذمة"، موضحا "أننا طالبنا الحريري بأن يطبق علينا ما يطبقه مع غيرنا وكل ما يهمنا هو انقاذ البلد".

وإذ أكد أن التمديد لحاكم مصرف لبنان "كان من أهم الأخطاء التي ارتكبناها"، أضاف: "حزب الله لم يشارك بالفساد لكنه لم يفعل أي شيء لوقفه، نحن حاولنا على مدار ثلاث سنوات ولم نتمكن من الانجاز رئيس الجمهورية يدير الملفات ولكنه لا يصدر الأحكام، مشددا على "أن الاصلاح يبدأ من مجلس النواب ومن القضاء ونحن تقدمنا بالكثير من القوانين الاصلاحية ولكن لم نستطع إقرارها".

وأضاف: الرئيس باسيل ليس الرئيس المكلف ليطيح بالحكومة والرئيس الحريري هو المعني بالتأليف ولكنه لا يسير بالمسار الدستوري الصحيح، لافتا الى أن الوزير باسيل يحق له أن يعطي رأيه بتشكيل الحكومة وهو لم يطالب على الاطلاق بالثلث المعطل، بل كل ما طالب به هو وحدة المعايير"، متسائلا، هل من عاقل في لبنان يصدق أن الرئيس الحريري يمكن تسمية وزير شيعي من دون موافقة الشيعة، الرئيس بري حليف الرئيس الحريري وجرى التشاور معه ولا أحد يمكنه أن يصدق أنه يمكن تعيين موظف من دون موافقة الشيعة.

وشدد على أننا شركاء حقيقيين ولسنا أهل ذمة وتكتل لبنان القوي يضم كل الطوائف، والناس تعبت وهي بحاجة لحل، هناك إنفجار مرفأ بيروت، ووباء كورونا والعديد من الاستحقاقات وعلى الرئيس الحريري الاقتناع بضرورة التشاور".

ولفت درغام الى أن البلد قائم على الطوائف والمفروض أن نحصل على حقوقنا، فلذهب الى دولة مدنية للخلاص من النظام الحالي، أما في ظل الواقع الحالي فنحن طالبنا الرئيس الحريري بوحدة المعايير وما ينطبق على غيرنا ينطبق علينا".

وأشار درغام الى أنه من العام 1997 حذر الرئيس عون من الانهيار الذي وصلنا اليه اليوم وحذر من خسارة أموال المودعين، فهل لنا أن نعتبر. وإعتبر أن الثقة لا تكون الا بالشراكة.

وحول الموقف من العقوبات الأمريكية دعا درغام لعدم إضاعة الوقت في البحث عن ملفات فساد على الوزير باسيل ، ومن لديه شيء فليتقدم به. متسائلا من يقتنع بأن العقوبات على الوزير باسيل هي نتيجة الفساد؟ أم بسبب مواقف سياسية. وحول رأيه بالرئيس الحريري أكد أنه على الصعيد الشخصي يكن له كل إحترام، ونحن لا نريد ولا نقبل إزاحة أحد، نحن نبدي رأينا، ولدينا قناعة بأن الحريري لا يستطيع لوحده إنجاز إصلاحات في هذه المرحلة".