فريد البستاني: لا يجوز رمي الأخطاء على عهد الرئيس عون و الحكومة لا تملك خطة إقتصادية بل أفكار ومشاريع مكدسة في الجوارير

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وجّه النائب فريد البستاني تحية لمعالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن، قائلاً: "أتمنى له الصحة كذلك آمل أن يؤدي الإقفال إلى التقليل من عدد الإصابات"، مشيراً إلى أن "الدول العظمى تغاضت لا سيما الولايات المتحدة عن الاهتمام بالصحة ووجهت كل الأبحاث إلى الأمور العسكرية واليوم العالم يدفع الثمن".

البستاني وفي حديث عبر قناة الـ NBN، قال: "نحن اليوم نتحمل عقود من الممارسات الخاطئة ولا يجوز رمي الأخطاء على عهد الرئيس عون في موضوع الكهرباء وكان يجب زيادة سعر الكيلوواط منذ زمن طويل ليتناسب مع سعر برميل النفط الذي ارتفع من 20$ عام 94 إلى أكثر من 50$ اليوم ما ادى إلى عجز أكثر من 27 مليار دولار".

ولفت إلى أنّ "خطة تكتل لبنان القوي تعتمد من جهة على ترشيد الدعم ورفعه تدريجيا عن بعض السلع ومن جهة ثانية على زيادة الدخل من ال fresh money من طريق تنمية الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ولبنان يمر بأزمة إقتصادية ومالية كبيرة ولكن موجودات الدولة لا يستهان بها".

وشدد البستاني قائلاً: "تفاجأت عندما توليت رئاسة لجنة الاقتصاد أن الحكومة لا تملك خطة إقتصادية بل أفكار ومشاريع مكدسة في الجوارير ولا أحد يعمل بها المطلوب حكومة قادرة وإما تعويم حكومة تصريف الأعمال فالمحادثات مع صندوق النقد وغيره والقيام بإصلاحات تتطلب حكومة قوية وفاعلة".

واعتبر أن "المشكلة اليوم أنه فيما المطلوب مساعدة 3 ملايين لبناني نحن نقوم بدعم 6 ملايين مقيم على الأراضي اللبنانية من نازحين ولاجئين وذوي الدخل بالدولار والميسورين من هنا سياسة ترشيد الدعم ضرورية ليستفيد منها حصرا من هم بحاجة من اللبنانيين".

وأكد أن " المطلوب من أصحاب المصارف إعادة الأموال التي وضعوها في الخارج لأن هذه الودائع هي ملك اللبنانيين أصحاب المصارف مسؤولين لأنهم قاموا بالمقامرة بأموال الناس ووظفوها في سندات خزينة بفوائد خيالية وهم من استفاد منها وليس المودع".