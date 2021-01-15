150 ألف عائلة تستلم شهرياً التحاويل من الخارج نقداً وبالدولار عبر OMT

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1. عطفاً على استثناء شركات تحويل الأموال من قرار الإقفال التام، تواصل شركة OMT خدمة زبائنها في مراكزها الرئيسية ولدى مراكز وكلائها.

2. يشير رئيس مجلس إدارة OMT الأستاذ توفيق معوّض إلى أن "حوالى 150 ألف عائلة شهرياً تستلم التحاويل الواردة من الخارج نقداً وبالدولار الأميركي عبر مراكز OMT، وتصل قيمة التحاويل إلى 100 مليون دولار شهرياً، وذلك سيساعد اللبنانيين على تيسير شؤونهم اليومية في هذه الفترة".

3. تلتزم OMT بالتدابير الوقائية المشدّدة في مقرّها وفي مراكزها الرئيسية ومراكز وكلائها، حفاظاً على سلامة الزبائن والموظفين في آن واحد.