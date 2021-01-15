بومبيو ينشر صورة باسيل.. اعتراف رسمي بأنّ العقوبات عليه سياسية بامتياز

A + A -

نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عبر حسابه على تويتر، صورة لباسيل تحمل عبارة "مُعاقَب"، ضمن سلسلة تغريدات تناول فيها "وقوف" بلاده إلى جانب الشعب اللبناني.

وعلّق بومبيو قائلاً: "ليس مجرد كلام، فنحن قمنا بفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل لتورّطه بممارسات فاسدة".

وأعاد بومبيو نشر رابط للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول العقوبات على باسيل.



ورأت اوساط ديبلوماسية رفيعة المستوى عاملة في واشنطن، في تغريدة بومبيو هذه، "اعترافاً رسمياً بأنّ العقوبات على باسيل هي سياسية بامتياز، وقد فرضتها الولايات المتحدة عليه بهدف الضغط عليه لتغيير سياسته عموماً، وعدم المطالبة بعودة النازحين، إضافة الى تغيير موقفه الرافض للتوطين"، بحسب "الجمهورية".