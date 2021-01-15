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عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 كانون الثاني 2021

15
JANUARY
2021
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الأخبار

شتاء أميركا الطويل
مأزق الحزب الجمهوري: خيارات أحلاها مرّ
«كورونا» البريطانية تجتاح لبنان؟
الإصابات نحو مزيد من الارتفاع ومستشفيات الجنوب «فوّلت»
قرض البنك الدولي: الإقرار معلقّ... ولا لوائح بالمستفيدين
800 ألف ليرة شهرياً لـ200 ألف أسرة

البناء
ملاحقة ترامب لما بعد تنصيب بايدن… والقضاء العراقيّ يأمر بالقبض عليه
«ترايدر» و«روسوس»: النترات للجماعات الإرهابيّة في سورية عبر لبنان
المسار الحكوميّ مصاب بلا غرفة عناية... ونجاح الإقفال وفشل الاستثناءات

الجمهورية

تعليق الوساطات ومساعٍ لجبهات
البلد محجور
الجمود الحكومي يتعاظم.. وكورونا تتكــاثر.. والتأليف ينتظر

اللواء

لبنان يدخل في «الإقفال الجدي».. وخلافات الوزراء تهدّد الأيام العشرة!
انتقادات تسبق تشريعات اللقاح.. ولقاء رؤساء الحكومات - جنبلاط قبل «فيديو الإهانة»

 

الديار

خطة الطوارىء تحتاج الى «شدشدة»: التزام و«إرباك» وحال المستشفيات «مخيف»
اسرائيل تلوّح «بمعركة» بين حربين وتحرض على مواجهة داخلية مع حزب الله!
الحكومة في «الثلاجة» بانتظار النسخة الجديدة للحريري... إما التفاهم او المواجهة؟

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