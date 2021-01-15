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أسرار الصحف ليوم الجمعة 15 كانون الثاني 2021

15
JANUARY
2021
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البناء

خفايا

قالت مصادر مالية إن الغموض في تفسير أسباب تدرج ارتفاع سعر الصرف من دون التضاعف في متواليات هندسيّة وبقاء سعر الصرف بين 5 و6 أضعاف سعر الانطلاق رغم سنتين من الحديث عن الإفلاس مقارنة بأعوام 87 و88 و89 التي قفز فيها 300 ضعف يرسم علامات استفهام حول كوابح تحكم خفيّة بلعبة التسعير.

كواليس

لفتت مصار دبلوماسيّة إلى دعوة المبعوث الأمميّ في اليمن لرفع سريع للعقوبات على أنصار الله بصورة أوحت بوجود قرار ضمنيّ من الرئيس الأميركيّ المنتخب برفعها. وتساءلت المصادر عن وجود خطة أمميّة للحل السياسي اليمني بالتنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة تأتي العقوبات لعرقلتها.

 

اللواء

 

وفقاً لقوى معنية، والنصائح التي يجري تداولها الآن بين التيارات والكتل، إحتواء الخلافات وعدم تعميق التأزم..

 

تشكو وحدات تنفيذ قرارات الاقفال، من ثغرة رسائل الـS.M.S التي تعيق تنفيذ المهمة والإجراءات!

 

الجمهورية

لم يتبلغ مسؤول كبير من مرجعية دينية أي معطيات جديدة عن إقتراح طرحته هذه المرجعية على المسؤول.

سئل ديبلوماسي أوروبي عن سبب إنكفاء دولته عن لبنان في هذه المرحلة فقال: لأننا مع الأسف جئنا نبيع الثقة في بلد لا يريدها.

أسر سفير دولة كبرى لبعض أصدقائه إنه يتمنى لو ينقل من لبنان الى دولة عمل فيها سابقاً.

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