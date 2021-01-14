ندى البستاني ترد على ابو فاعور: بيكفي شعبويّة ولعب عوتر المناطقية وحقد عموقع رئاسة الجمهورية

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ردت وزير الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني عبر حسابها الخاص على تويتر على النائب وائل ابو فاعور، قائلة:

اولاً، جاوبتك مبارح وقلتلّك وتحدّيتك تبرز لايحة بالاستثناءات يللي انعطيت للمستشفيات الحكومية وبأي مناطق ومين عطى هالاستثناءات.

تانياً، بالرغم من موقفنا المبدئي الرافض للإستثناءات وبسبب تركيزنا اليوم عمساعدة الناس لمكافحة وباء كورونا منطالب بتغذية ٢٤/٢٤ لكل المستشفيات الحكومية بكل المناطق متل راشيا بس كمان متل عاليه، الشوف، البوار، تنورين، البترون، زغرتا، طرابلس وغيرا والا منع الاستثناءات بكل لبنان.

تالتاً، بيكفي شعبويّة ولعب عوتر المناطقية وحقد عموقع رئاسة الجمهورية ومش بس عالرئيس عون. القصر الجمهوري مستثنى من عشرات السنين لأنو مقرّ رسمي وكمان القصر الحكومي ومجلس النواب، هودي ملك الناس بس يللي ما عم بفهموا ليش معمل سبلين بيتغذى ٢٤/٢٤ بطاقة بتكفي قضاء بكاملو