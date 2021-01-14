بومبيو يؤكد المؤكد: العقوبات على باسيل سياسية!

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توقفت اوساط ديبلوماسية رفيعة عاملة في واشنطن عند سلسلة التغريدات التي نشرها وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو على بعد أيام من خروجه من الوزارة، مضمنا أياها ما يعتبرها انجازات له في الشرق الأوسط وجهوده في تحفيز السلام بين اسرائيل ودول عربية. كما تحدث عن ضغوطه على سوريا والمساعدات التي قدمتها وكالة USAID الى النازحين السوريين.



ولفتت الاوساط الى ان من ضمن ما اورده بومبيو من انجازات سياسية له، العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهذا تأكيد واضح الى بأنها سياسية بامتياز تدخل في سياق مراكمة إنجازاته من خلال الضغط على باسيل لتغيير سياسته وعدم المطالبة بعودة النازحين او تغيير موقفه الرافض للتوطين. وبذلك يكون بومبيو يؤكد المؤكد بأن العقوبات على باسيل سياسية لمجرّد انه لم يتجاوب مع ما تريده الادارة الاميركية، في سياق ما كانت تحضّر للمنطقة من تطبيع عربي - اسرائيلي واستمرار استهداف مقومات الصلابة اللبنانية.



في السياق عينه، كشفت الاوساط الديبلوماسية الرفيعة أن احداث الكونغرس دغدغت طموح بومبيو الراغب في أن يحصد ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الاميركية لسنة ٢٠٢٤، وهو بات يرى في المأزق الذي وقع فيه الرئيس دونالد ترامب فرصة سانحة له للعمل في المسار الرئاسي المستقبلي. ولهذه الغاية بدأ تقديم أوراق اعتماده للوبي الصهيوني ليحظى بدعمه.