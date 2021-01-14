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زغيب طالب الراعي بموقف ابوي من قضية املاك الكنيسة في جبيل

14
JANUARY
2021
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لفت المفتي الشيخ عباس زغيب في تصريح اليوم، "كنا ولا زلنا وسنبقى في لبنان، ندافع عن التعايش الاسلامي المسيحي، ونحن لا نقبل ابدا بالاعتداء على املاك الكنيسة، وفي الوقت نفسه لن نقبل بالاعتداء على املاك اهلنا في منطقة جبيل، ولن نقبل بان يتعاطى الجيش والقوى الامنية معهم بطريقة سلبية، تلبية لراعي هنا ومطران هناك، لان وظيفةالجيش والقوى الامنية، الدفاع عن كل مواطن لبناني مظلوم ومعتدى عليه".


اضاف:"لذلك، فاننا نطالب قائد الجيش، بأن لا يتعاطى بطائفية مع ابناء جبيل، لان لغة الطائفية تجر توترات على مستوى كل لبنان، وهذا ما لا نريده، لاننا نعتبر الجيش راعي الوطن، وليس من صالحه او صالح لبنان الانجرار الى الفتنة، لان الاستقواء من الجيش على اهلنا مرفوض ولا يمكن السكوت عنه".

 

وختم مطالبا البطريرك الراعي، ان يكون "صاحب موقف أبوي"، والا فليتحمل مسؤولية الدماء اذا سقطت.

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