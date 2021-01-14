هل سيستمر الطقس العاصف؟

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، و رياح ناشطة تقارب سرعتها ال 50كلم/س، يرتفع معها موج البحر، وتهطل أمطار متفرقة أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: منخفض جوي متمركز شرق اوروبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحيانا خلال الأيام المقبلة.

المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11الى 19 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية ، ويتكون الضباب على المرتفعات. تهطل امطار تكون غزيرة أحيانا خصوصا في الفترة المسائية، مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة وتساقط حبات من البرد ورياح ناشطة قد تصل سرعتها الى 65 كلم/س، يرتفع معها موج البحر الذي يقارب 3,5 امتار، كما تتساقط الثلوج وتتدنى ليلا فتلامس ال 1500 متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، و رياح ناشطة تقارب سرعتها ال 50كلم/س، يرتفع معها موج البحر، وتهطل أمطار متفرقة أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.

السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات مع هطول أمطار خفيفة متفرقة صباحا، يتحول ليلا الى غائم مع اشتداد سرعة الرياح، وتهطل أمطار متفرقة مترافقة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الأحد: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار غزيرة خصوصا اعتبارا من بعد الظهر ، مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد، ورياح شديدة تقارب ال 80 كلم/س، يرتفع معها موج البحر (حوالي 3 أمتار) ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر و ما فوق، وتتدنى ليلا فتلامس ال 1200متر . و يحذر من تشكل السيول وتطاير اللوحات الاعلانية على الطرق.