منسقية التيار الوطني الحر في افريقيا تنعي مسؤول العلاقات العامة

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تنعي منسقية التيار الوطني الحر في قارة افريقيا، وبمزيد من الحزن والأسى، مسؤول العلاقات العامة الرفيق المأسوف عليه روجيه فرج الله(كانو-نيجيريا) الذي فارقنا بعد صراع مع فيروس كورونا.

تتوجه هيئة افريقيا وبشخص منسقها السيد وليد الهيبي وباسم كل التياريين في افريقيا بأحر التعازي من عائلته الكريمة ومن عائلته الكبيرة التي عاش معها على مدى سنوات طويلة من الالتزام والتضحية، التيار الوطني الحر.

نسأل الله أن يرحم روجيه ويسكنه فسيح جناته ولينعم الله على كل محبي روجيه بالصبر والسلوان لتخطي هذا المصاب الأليم.