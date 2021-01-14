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يمكن أن يحالف الحظ شخصًا من لبنان ليفوز بأكثر من 1.3 مليار دولار في ألعاب اليانصيب الأميركية في آخر الأسبوع

14
JANUARY
2021
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ارتفعت قيمة الجائزة الكبرى ليانصيب Mega Millions إلى ما يقدَّر بـ750 مليون دولار أميركي – وهي ثاني أضخم جائزة في تاريخ اللعبة. ومع لعبتَي Mega Millions وPowerball، تبلغ قيمة الجائزتين الكبريين مجتمعتين أكثر من 1.3 مليار دولار. وما يثير الدهشة أن في استطاعتك تجربة حظك وأنت مرتاح في منزلك في لبنان.

النقاط الرئيسة

 هذا الأسبوع، تقدم لعبتا اليانصيب الرائدتان في الولايات المتحدة جائزتَين كبريين بقيمة 1.15 مليار دولار مجتمعتَين. "لقد مرَّ عامان منذ أن قدمت اللعبتان بالتزامن جائزتين كبريين بهذا الحجم"، بحسب المديرة التنفيذية ليانصيب Missouri، ماي شيف ريردون.

 تتراكم الجائزتان منذ أيلول الفائت، ولكن هناك فرصة جيدة للفوز بهما في سحبَي هذا الأسبوع. ربما افترضتَ حتى الآن ألا يمكنك المشاركة في Mega Millions وPowerball إلا إذا سافرت إلى الولايات المتحدة واشتريت تذاكر اليانصيب شخصيًّا، ولكن، كل ذلك تغير.

 يمكنك الآن المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية عبر الإنترنت بواسطة تذاكر رسمية، وذلك من خلال تسجيل حساب لدى Thelotter.com، وهو الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت. المشاركة في اليانصيب عبر الإنترنت من خلال موقع TheLotter هو أمر بسيط وآمن ومضمون.

يقول المتحدث باسم TheLotter، أدريان كوريمانز إن "ملايين الأشخاص من كل أنحاء العالم يطلبون تذاكرهم من موقعنا"، ويضيف: "يسعدنا أن نقدم خدماتنا للمقيمين في لبنان أيضًا".

 إليك طريقة المشاركة:

 

1. سجِّل حسابًا على موقع theLotter.com.

2.  اخترMega Millions  أو Powerball أو إحدى ألعاب اليانصيب الـ45 الأخرى المتوافرة على الموقع.

3. املأ شبكتك بالأرقام المفضَّلة لديك أو الجأ إلى الاختيار العشوائي الذي يوفره لك نظام الكومبيوتر.

4. حدِّد عدد الشبكات الذي تريده أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبينLottery Syndicate  لتزيد من فرص فوزك.

5. قم بتأكيد شراء التذكرة وستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.

 يشرح كورمانز أن عندما تطلب تذاكر اليانصيب الأميركي الرسمية عبر الموقع، فإن "وكلاء theLotter المحليين في الولايات المتحدة يشترون تذاكرك بالنيابة عنك. في المقابل، يزيد الموقع رسوم العملية على كلفة تذاكرك وتتلقى نسخًا عن هذه التذاكر قبل السحب. عندما تفوز بإحدى الجوائز، تكون لك بالكامل إذ لا يتم حسم أي عمولة من التذاكر الرابحة".

وفقًا لقواعد Mega Millions وPowerball، ليس شرطًا أن تكون مواطنًا أميركيًّا أو مقيمًا في الولايات المتحدة للمشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية. من خلال الاستفادة من خدمات شراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت التي يوفرها لك TheLotter، يمكنك المشاركة في سحوبات Mega Millions وPowerball بواسطة التذاكر الرسمية، من دون مغادرة منزلك في لبنان.

 فائزون حقيقيون حول العالم

 

حالف الحظ حتى اليوم أكثر من 6 ملايين رابح من كل أنحاء العالم، قاموا بشراء تذاكرهم عبر الإنترنت مستعينين بخدمات theLotter، وفازوا بجوائز فاقت قيمتها الـ100 مليون دولار أميركي. أكبر فائزة لتاريخه عبر الموقع هي أورا د. من باناما، وهي امرأة متقاعدة كانت لا تزال تعمل لتعيل أولادها. كانت أورا هي الفائزة الوحيدة بجائزة Florida Lotto الكبرى في سحب تموز 2017، وربحت الجائزة كاملةً بقيمة 30 مليون دولار أميركي.

 "إن كان في استطاعة مقيمة في باناما المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية وشراء التذاكر الرسمية عبر الإنترنت من خلال theLotter، فالأمر ممكن للمقيمين في لبنان أيضًا"، يؤكد كورمانز.

للمزيد من المعلومات عن طريقة المشاركة في Mega Millions وPowerball عبر الإنترنت من راحة منزلك في لبنان، تفضل بزيارة theLotter.com. نتمنى لك حظًّا طيبًا ونرجو منك اللعب بمسؤولية!

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