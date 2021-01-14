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لبنان يدخل في الإقفال الشامل.. وتعليمات صارمة‎!‎

14
JANUARY
2021
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فيما دخل قرار الاقفال حيّز التنفيذ، أكدت مصادر أمنيّة عبر "الأنباء"، أن القوى ‏الأمنية بدأت منذ منتصف الليل بتنفيذ انتشار كامل على كل الأراضي اللبنانية ‏انطلاقا من بيروت الكبرى وصولاً الى كافة المدن اللبنانية، وأن وزير الداخلية محمد ‏فهمي أبلغ تعليماته الى المحافظين بضرورة التشدد وتطبيق خطة الطوارئ وملاحقة ‏المخالفين تحت طائلة المسؤولية وأن الاعفاءات لم تشمل سوى الاستثناءات الواردة ‏في قرار الاقفال الأخير، وكل ما عدا ذلك سيكون تحت القانون‎.‎

وعن كيفية مؤازرة الجيش للقوى الأمنية، قالت المصادر الأمنية: "في الأماكن التي ‏تتطلب مساعدة من الجيش سيتم الاستعانة به وهو مستنفر مثله مثل القوى الأمنية". ‏المصادر أعربت عن ارتياحها للتدابير المتخذة، مشددة على "ضرورة تجاوب ‏الناس معها لأن المسؤولية مشتركة على الجميع‎".‎

من جهة أخرى، افادت مصادر متابعة لـ"اللواء" أن صرخات الطاقم الطبي ووضع ‏المرضى وارتفاع عدد حالات الموت بالوباء قد تشكل أسباباً مجتمعة لهذا الالتزام ‏‏(الالتزام بالإقفال) لاسيما أن ما قد يتوخاه المعنيون منه يفترض أن يتظهر بعد ‏اسبوع أو أكثر.  وأوضحت المصادر أن المطلوب تنظيم الإجراءات وتوزيع ‏المهمات والتعاون بين الأجهزة  المعنية عندما تقتضي الحاجة والا يكون التطبيق ‏من دون ذي فائدة‎.‎

ورأت المصادر إنه من المبكر الكلام عن أي استثناء سيمنح لأن الهدف الأول ‏والأخير تقييم موضوع الأعداد وامكانية  لجم الارتفاع المضطرد  قبل أي أمر آخر ‏وامكانية تجهيز أسرة جديدة في المستشفيات‎.‎

وقالت المصادر إن موضوع اللقاح هو الموضوع الذي يحتل محور الاهتمام بعد ‏إقرار القانون المتصل به على أن تتم المباشرة بالإجراءات لاستيراده وأكدت أن ‏تجديد الأقفال بدوره ينتظر ما بخلص إليه الأقفال الأول وسألت ما إذا كان وصول ‏اللقاح يسبق أي قرار جديد في هذا الشأن‎.‎

 

 

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