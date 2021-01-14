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الديار : كل المساعي والاتصالات بشأن تشكيل الحكومة مجمدة على الاقل هذا الاسبوع بعد فيديو بعبدا الذي رفع من وتيرة التوتر بين الرئيسين عون والحريري، وفاقم من حجم فقدان الققة بينهما.

ونقلت مصادر مطلعة عن اجواء حزب الله للديار، انه من المستبعد ان تحصل هذا الاسبوع اتصالات مع الطرفين أي (رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف) في ظــل الاجواء الملبدة جداً، لكن بطبيعة الحــال لن يســتمــر الوضع على ما هو عليه ويتوقع ان تتحرك الاتصالات لاحقا.

وقالت المصادر نفسها ان السيد نصرالله قد وضع النقاط على الحروف عندما ركز على موضوع الثقة ، كما ان البطريرك الراعي اصاب ايضا في تركيزه على المصالحة واستئناف الحوار بين الرئيسين عون والحريري.

وقالت مصادر سياسية للديار امس ان ليس هناك اي افكار جديدة بشأن تشكيل الحكومة ، وان ما جرى في الاسابيع القليلة الاخيرة اوجب التركيز على ترطيب الاجواء بين بعبدا وبيت الوسط قبل العودة للبحث في تفاصيل الاسماء والحقائب.

ووفقا لمصادر قريبة من بيت الوسط، فإن الحريري اتخذ موقفا واضحا من البداية بأن يستمر في تحمل مسؤولياته بعد تكليفه من قبل الاكثرية النيابية لتشكيل الحكومة وانــه يتصرف وفق هذا التفويض الدستوري، ولن يــتوانى عن السير بهذا التفويض الى ان يشكل الحكومة المنشودة.

وأضافت ان الضغوط التي يحاول البعض ممارستها عليه لن تجدي نفعا، وان الافضل للجميع الالتزام بالاصول التي تحكم عملية تأليف الحكومة.