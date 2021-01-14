وفاة زوجة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز.. والغريب يكتفي بتقبل التعازي عبر الهاتف

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مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان

مكتب سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز

الشيخ نصرالدين الغريب

كفرمتى 13/1/2021

إنا لله وإنا إليه راجعون

بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى ننعى إليكم وفاة المرحومة الشيخة أم فيصل سهيلة داوود الغريب حرم سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب. نظرا للظروف الصحيّة الراهنة وحفاظا على سلامة أهلنا، وما يمليه علينا الواجب نكتفي بتقبل التعازي على أرقام الهاتف التالية طالبين من المواطنين أقصى درجات الحيطة ومتمنين السلامة للجميع.

سماحة الشيخ نصرالدين الغريب 155578-70

ابناؤها: فيصل الغريب 665349-03

ربيع الغريب 747913-03

صهرها هاني الغريب 516998-71

الوزير السابق صالح الغريب 099365-03

أشقاؤها: غسان الغريب 200022-03 - غازي الغريب 668076-71 – محمد الغريب 772090-03

لكم من بعدها طيب البقاء