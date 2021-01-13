قائد الجيش عاين طوافة أعادتها القوات الجوية الى الخدمة

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عاين قائد الجيش العماد جوزاف عون الطوافة الثانية نوع 212 - Agusta bell AB التي أعادتها القوات الجوية إلى الخدمة بعد توقف عن الطيران منذ العام 1990، بالإضافة إلى الطوافة الثانية نوع Puma التي أجريت لها صيانة كبرى وتم توفير أكثر من نصف الكلفة، مع العلم أن مثل هذه الصيانة تقام كل 15 سنة في الشركة المصنعة.

كما استمع عون من قائد القوات الجوية، إلى شرح مفصل عن المراحل التي قطعها مشروع إعادة طوافات قديمة إلى العمل.

ونوه ب"الجهود التي بذلها ضباط وفنيو القوات الجوية لإتمام المشروع خصوصا بعد نجاحهم في إعادة طوافتين إلى الخدمة خلال سنتين من العمل بقدرات مالية متواضعة، وفي ظل ظروف اقتصادية خانقة استدعت سياسة مالية تقشفية اعتمدتها المؤسسة العسكرية".

وشدد قائد الجيش على أنه "من شأن الإرادة الصلبة وحشد الجهود والطاقات أن يؤدي إلى تجاوز الصعوبات مهما كبرت".