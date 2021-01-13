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بعد حادثة إطلاق النار... رئيس بلدية المجدل: أي اعتداء سيقابل بكل الوسائل القانونية

13
JANUARY
2021
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اعلن رئيس بلدية المجدل سمير عساكر ان صباح يوم الأربعاء الواقع في ١٣/١/٢٠٢١ تعرض أبناء البلدة فارس يوسف عساكر وبربر يوسف عساكر إلى إطلاق نار من جهة بلدة أفقا بينما كانا يقومان باستصلاح أرضهم المملوكة والممسوحة بإسمهم في منطقة عين بحر في بلدة مجدل العاقورة.

وأوضح أنه فور حصول الحادث قام بالإتصالات اللازمة لتهدئة الأمور وتبين ما يلي:

١) إن أبناء البلدة من آل عساكر يقومون باستصلاح أرضهم بموجب رخصة حصلوا عليها من قبل بلدية المجدل كما كانوا قد أبلغوا مخفر قوى الأمن الداخلي بقيامهم بالأعمال الزراعية.

٢) في حين قيامهم بالعمل توجه إليهم رئيس بلدية أفقا على رأس وفد من البلدة بكلامٍ نابٍ وادعوا أن هذه الأرض هي في خراج بلدة أفقا، بينما الحقيقة ساطعة بأن الأرض ممسوحة ومملوكة ومسجلة في الدوائر العقارية وتقع في نطاق بلدة مجدل العاقورة.

هذا وأشار رئيس البلدية إلى أنه اتصل فوراً بالقوى الأمنية وطلب منهم التدخل وقاموا بوضع حد للنزاع القائم على الأرض، مؤكدا انه بعد مغادرة قوى الأمن الداخلي للمكان واستكمال الأعمال في الموقع، تعرّض أبناء المجدل لإطلاق نار كثيف مصدره بلدة أفقا.

الى ذلك، حذر رئيس البلدية منان أي اعتداء على أبناء البلدة سيقابل بكل الوسائل القانونية كما اكد على أنه لا يمكن ضبط النفس الى ما لا نهاية خاصةً بأن أحداث من هذا النوع تتكرر على مساحة المنطقة.
وختم رئيس البلدية بالقول: لقد أعذر من أنذر!

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