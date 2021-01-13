توقيف شخصين على خلفية سرقات في منطقة ذوق الحصينة عكار

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"جرى تداول خبر، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حول حصول عدة سرقات في منطقة ذوق الحصينة - عكار.



بنتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت بتاريخ 5-1-2021 من توقيف مشتبه به في بلدة الحاكور - حلبا، ويدعى:



- م. ح. (مواليد عام 1996، لبناني). وضبط بحوزته سكين (6 طقات).



بالتحقيق معه، اعترف بتشكيله عصابة سرقة، وبقيامه -بالاشتراك مع آخرين- بعدة سرقات. كما اعترف بأنه يقوم بشراء المسروقات من المدعو: خ. ج. (مواليد عام 1988، لبناني) ثم يقوم ببيعها.



بعد عملية رصد وتعقب استمرت لمدة /48/ ساعة، تم تحديد مكان تواجد الأخير في محلة عرقا، حيث قامت قوة من المفرزة بتاريخ 8-1-2021 بمداهمته وإلقاء القبض عليه.



أودع الموقوفان مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".