الجيش: 7 خروق جوية للعدو فوق مختلف المناطق اللبنانية

A + A -

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 12 / 1 /2021 اعتبارا من الساعة 12.30 ولغاية الساعة 14.05 تم تسجيل /4/ خروق جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب ومدينة جبيل.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".



واعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان ثان انه "بتاريخ 12 / 1 /2021 اعتبارا من الساعة 5.50 ولغاية الساعة 18.10 تم تسجيل /3/ خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".