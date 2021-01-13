وزني وقع قرارا بتمديد مهلة بعض تصاريح الضرائب غير المباشرة لهذا التاريخ

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وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني قرارا يتعلق بتمديد مهلة بعض تصاريح الضرائب غير المباشرة لغاية 15/2/2021 ضمنا.

ونص القرار على ما يلي:



"تمدد لغاية 15/2/2021 ضمنا، مهلة تقديم تصاريح الضرائب غير المباشرة التالية:

- تصريح رسم خروج المسافرين عن شهر كانون الأول 2020

- تصاريح ضريبة الملاهي عن شهر كانون الأول 2020

-تصاريح 5% على بدلات الطعام والشراب (تصريح دوري عن شهر كانون الأول 2020/تصريح سنوي عن سنة 2020)

-رسم إنتاج الاسمنت عن شهر كانون الأول 2020

-تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الرابع 2020

-رخصة المشروبات الروحية عن العام 2021

-رسم استثمار آلات التسلية عن العام 2021.

-رخصة التدخين في المؤسسات السياحية عن العام 2021".