ندى البستاني تتحدّى وائل ابو فاعور!

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غردت الوزيرة السابقة ندى البستاني عبر حسابها على تويتر رداً على وائل ابو فاعور قائلةً:



أولاً آخر من يحقّ له الكلام هو الذي يطالب اليوم بالاستثناءات علماً انه كلّف الدولة دون أية موافقة قانونية ١٤٠ ألف دولار لتجهيز مخارج تغذّي مستشفى راشيّا الحكومي… وتسألون عن أسباب الهدر في الكهرباء؟



ثانياً أتحدى أن يتمّ إبراز لائحة بالاستثناءات التي أعطيت للمستشفيات الحكومية لنرى أين هي تلك المستشفيات ولنفوذ مَن تخضع ومن هم الوزراء الذين منحوها وبطلبٍ ممَّن.



ثالثاً مع ذلك وبسبب وضع كورونا نطالب بتغذية جميع المستشفيات الحكومية أينما وُجدت وليس فقط في مناطق معيّنة ٢٤/٢٤ والّا ايقاف كل الاستثناءات. هذه هي سياستنا التي لم ولن تعتادوا عليها يوماً.