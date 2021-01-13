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درغام زار سرايا حلبا واطلع على الواقع الصحي من المحافظ لبكي وطبيب القضاء

13
JANUARY
2021
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زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام سرايا حلبا الحكومية، حيث إطلع من محافظ عكار عماد لبكي على واقع المحافظة في ظل التحديات التي تواجهها، وفي مقدمها وباء كورونا والسرقات المتزايدة في عدد من البلدات.

 

وشرح لبكي كيفية التنسيق والتعاون ما بين البلديات ومكتب المحافظة والصليب الأحمر الذي يقوم بعمل جبار في هذا الاطار، لافتا الى "أن نسبة الاصابات بلغت 20 في المئة من إجمالي الفحوص المخبرية التي يتم إجراؤها وهذا مؤشر خطير"، مشيرا الى "وجود تنسيق مع المستشفيات التي تستقبل مرضى الكورونا وتحديدا تلك التي لديها أسرة عناية فائقة كمركز اليوسف الاستشفائي والمسشتفى الحكومي".

 

وتفقد درغام رئيس طبابة قضاء عكار الدكتور حسن شديد، مثنيا على "الدور المهم الذي يقوم به الجسم الطبي والموظفين في هذا الاطار، خصوصا في ظل الامكانيات المادية الضئيلة".

 

وشرح شديد "أن مكتب طبابة القضاء يعمل بشكل مستمر لاعداد "داتا" يومية تظهر واقع إنتشار الوباء في المحافظة، كما أعلن عن إستئناف أخذ عينات الـPCR للمواطنين في مركز الحجدر الصحي في بلدة تلحياة وذلك بالتنسيق مع البلديات".

 

وللغاية، أجرى النائب درغام اتصالا مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي لايجاد حل للمواطنين المتوجب عليهم إجراء فحوص الـPCR مع بدء الاقفال يوم غد الخميس، وذلك بهدف استثنائهم من الغرامات المالية"، حيث أوضح فهمي "أن إستمارة ستوضع في الخدمة خلال ساعات ليتم تعميمها على البلديات وبالتالي وضع لائحة بأسماء المواطنين، لتسهيل أمورهم".

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