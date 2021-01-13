هذا ما كشفه الأب ايلي خنيصر عن المنخفض الجويّ!

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أشار المتخصص في الأحوال الجوية الأب ايلي خنيصر الى وصول منخفض جويّ الى لبنان مساء اليوم الأربعاء، مصحوبًا برياح باردة ورطبة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط عشوائي لحبّات البَرَد ساحلاً، متوقّعاً بحسب الرادارات الجوية تساقطًا كثيفًا للبَرَد على الخط الساحلي مع احتمال تخطّي حجم حبّة البَرَد السنتيمتريْن، على ان تكون الذروة بين الثامنة والعاشرة ليلاً.



وتوقّع الأب خنيصر، في حديث الى "صوت كل لبنان"، تدني سقوط الثلوج الى مستوى 1400 متر فوق سطح البحر مساء السبت، على أن يكون التراكم الثلجي على حلبات التزلج التي ترتفع 1400 مترًا عن سطح البحر، بحدود 90 الى 110 سنتيمرات في غضون أسبوع.