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أكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن “حالات الاختناق في المستشفيات ترتفع والضغط يزداد والاتصالات من المنازل التي لا تستطيع المستشفيات تلبيتها تزداد والوقت يسبقنا”.

وأوضح هارون في حديث لـ"صوت كل لبنان" أن “عددا كبير من المستشفيات فتح أقسام كورونا وعدد آخر زاد عدد الأسرة في العناية”، معتبرا أن “عدد الاصابات لم يعد منطقيا، خصوصا أن 20% ممن يخضعون للـPCR نتيجتهم ايجابية ونحن خطونا نحو الأسوأ وما من بوادر حول انكسار الموقف”.

ورأى هارون أن “في حال نجح الاقفال التام من الممكن أن نكسر حال انتقال العدوى بين الناس وهذا أمر غير مؤكد وكان من المفترض أن يكون الاقفال 20 يوما على الأقل “.

وإعتبر أن “المستشفيات في كل المناطق تشهد ازدحاما لمرضى الكورونا والمشكلة هي أن معامل الأوكسيجين تتحدث عن رفع سعر الأوكسيجين الى الضعف وهذا سيؤدي الى ضغط كبير على المستشفيات”.