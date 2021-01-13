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مياه بيروت وجبل لبنان تدعو المشتركين الى تسديد بدلات المياه عن العام 2021

13
JANUARY
2021
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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنها وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2021 اعتبارا من تاريخ 11/1/2021، ودعت المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم إلى الجباة المختصين، أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها، أو عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الاموال OMT أو عبر الدفع الالكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت.


وأشارت إلى أنه "تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر فيها البلاد، عمدت إلى الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة 85% لغاية تاريخ 31/12/2021، كما باشرت بتقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2020 لفترة أقصاها تاريخ 31/12/2023. يعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".

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