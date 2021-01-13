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مصادر قضائية : دخول الانتربول على خط "إنفجار المرفا" يعطي بعدا دوليا للتحقيقات

13
JANUARY
2021
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الديار : تحرك ملف مرفأ بيروت يوم أمس قضائيا بعد فترة من الجمود، فأفادت مندوبة «الوكالة الوطنية للاعلام» أن الانتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) أصدر النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت ولتاجر النيترات (برتغالي الجنسية) الذي كشف على النيترات في العنبر رقم 12 في العام 2014، وذلك بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي حصل على نسخة من النشرة.

 

ويأتي ذلك بعدما ردت محكمة التمييز الجزائية التي تنظر بطلب نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر بنقل الملف إلى قاض آخر، طلب وقف السير بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وأعادت الملف إلى المحقق العدلي؛ ما يعني أن القاضي صوان يستطيع معاودة جلسات التحقيق.

 

وقالت مصادر قضائية لـ«الديار» ان دخول الانتربول على الخط يعطي بعدا دوليا للتحقيقات، ما قد يشكل الى حد ما مظلة تقطع الطريق على التدخلات السياسية بالملف.

الديار
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